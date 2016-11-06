Французькі експерти завершують перевірку Рівненської АЕС
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Перевірка Рівненської АЕС експертами Паризького центру Всесвітньої Асоціації Операторів АЕС наближається до завершення. Про це УНН повідомили у прес-центрі РАЕС.
Пройдено етап обходів обладнання, спостережень, інтерв’ювання та спілкування з персоналом, а також перевірка документації.
Нині триває підбиття підсумків і систематизація фактів і зауважень, які будуть презентовані під час заключної наради.
Перевірка, яка триватиме з 24 жовтня до 9 листопада, охоплює 16 напрямів.
За кожен відповідають 2-3 експерти-партнери та стільки ж спеціалістів від РАЕС. Усі 28 експертів мають великий досвід роботи в атомній галузі своїх країн та чималий досвід участі у подібних перевірках.
Для підвищення ефективності спілкування з іноземцями Компанією НАЕК “Енергоатом” залучено 15 технічних перекладачів.
9 листопада відбудеться фінальна зустріч партнерів зі спеціалістами РАЕС за участю відповідальних представників від Паризького та Московського центрів ВАО АЕС та особисто голови Ради керуючих ВАО АЕС пана Жака Регальдо, де і озвучать попередні підсумки.
Як повідомляв УНН, Запорізьку АЕС перевірили інспектори МАГАТЕ.