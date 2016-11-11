Французские депутаты инициировали импичмент Ф.Олланда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Решение об импичменте президента Франции Франсуа Олланда за разглашение секретной информации было передано в четверг в аппарат Национального собрания, его подписали 79 депутатов, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
Во Франции в аппарат Национального собрания 10 ноября поступило предложение об объявлении импичмента президенту Франсуа Олланду за якобы раскрытие им секретной информации. Документ об импичменте президента подписали 79 депутатов-республиканцев.
Республиканцы объясняют, что поводом для инициативы стали "грубые нарушения полномочий в сфере сохранения государственной тайны в сфере обороны" со стороны Ф.Олланда.
Среди подписавших документ - бывший премьер Франсуа Фийон, который все же признал, что у инициативы "нет шансов на успех", поскольку для этого требуется большинство в парламенте.