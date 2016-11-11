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15 марта, 19:03 • 111387 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155656 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130981 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123998 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109016 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103648 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100203 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Французские депутаты инициировали импичмент Ф.Олланда

Французские депутаты инициировали импичмент Ф.Олланда

Киев • УНН

 • 9165 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Решение об импичменте президента Франции Франсуа Олланда за разглашение секретной информации было передано в четверг в аппарат Национального собрания, его подписали 79 депутатов, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.

Во Франции в аппарат Национального собрания 10 ноября поступило предложение об объявлении импичмента президенту Франсуа Олланду за якобы раскрытие им секретной информации. Документ об импичменте президента подписали 79 депутатов-республиканцев.

Республиканцы объясняют, что поводом для инициативы стали "грубые нарушения полномочий в сфере сохранения государственной тайны в сфере обороны" со стороны Ф.Олланда.

Среди подписавших документ - бывший премьер Франсуа Фийон, который все же признал, что у инициативы "нет шансов на успех", поскольку для этого требуется большинство в парламенте.

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