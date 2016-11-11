Французькі депутати ініціювали імпічмент Ф.Олланда
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Рішення про імпічмент президента Франції Франсуа Олланда за розголошення секретної інформації було передано в четвер до апарату Національних зборів, його підписали 79 депутатів, передає УНН з посиланням на Le Parisien.
У Франції в апарат Національних зборів 10 листопада надійшла пропозиція про оголошення імпічменту президенту Франсуа Олланду за нібито розкриття ним секретної інформації. Документ про імпічмент президента підписали 79 депутатів-республіканців.
Республіканці пояснюють, що приводом для ініціативи стали “грубі порушення повноважень в сфері збереження державної таємниці в сфері оборони” з боку Ф.Олланда.
Серед тих, хто підписали документ — колишній прем’єр Франсуа Фійон, який все ж визнав, що у ініціативи “немає шансів на успіх”, оскільки для цього потрібна більшість у парламенті.