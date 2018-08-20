Французские арбитры будут работать на матче "Аякс" - "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Комитет арбитров УЕФА огласил назначения на первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором выступит представитель Украины, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
На поединке между "Аяксом" и "Динамо" назначили бригаду арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном. Рефери работает на матчах французской Лиги 1 с 2008 года, арбитр ФИФА - с 2010-го. Работал на матчах финальных турниров ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. По гражданской профессии - юрист.
Ассистентами арбитра будут Николя Дано и Сириль Грингуар. Дополнительными помощниками назначены - Рудди Буке и Николя Ренвилл. Четвертый арбитр - Гийом Дебар.
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Отметим, что дважды пересекался Клеман и с "Динамо" на европейской арене. На стадии группового турнира Лиги Европы 2013/2014 "бело-синие" на выезде обыграли швейцарский "Тун" (0:2), и Тюрпен удалил динамовца Мбокани уже на 17-й минуте, а в групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 зафиксировал выездное поражение "Динамо" от португальской "Бенфики" (1:0).
Добавим, матч "Аякс" - "Динамо" состоится 22 августа в Амстердаме на стадионе "Йоханн Кройфф Арена", начало - в 22:00 по киевскому времени.