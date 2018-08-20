Французькі арбітри працюватимуть на поєдинку "Аякс" – "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА оголосив призначення на перші матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів, в якому виступить представник України, інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
На поєдинку між “Аяксом” та “Динамо” призначили бригаду арбітрів із Франції на чолі з 36-річним Клеманом Тюрпеном. Рефері залучається до матчів французької Ліги 1 з 2008 року, арбітр ФІФА — з 2010-го. Працював на матчах фінальних турнірів ЧЄ-2016 та ЧС-2018. За цивільною професією — юрист.
Асистентами арбітра будуть Ніколя Дано та Сиріль Грінгуар. Додатковими асистентами призначено — Рудді Буке та Ніколя Ренвіля. Четвертий арбітр — Гійом Дебар.
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Зазначимо, що двічі перетинався Клеман і з “Динамо” на європейській арені. На стадії групового турніру Ліги Європи 2013/2014 “біло-сині” на виїзді обіграли швейцарський “Тун” (0:2), а Тюрпен вилучив динамівця Дьємерсі Мбокані вже на 17-й хвилині, а у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2016/2017 зафіксував виїзну поразку “Динамо” від португальської “Бенфіки” (1:0).
Крім того додамо, матч “Аякс” — “Динамо” відбудеться 22 серпня в Амстердамі на стадіоні “Йоханн Кройфф Арена”, початок — о 22:00 за київським часом.