"Французская весна в Украине" откроется в апреле в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В течение апреля в столице продлится ряд событий в рамках четырнадцатой "Французской весны в Украине", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, начиная уже с 1 апреля 2017 года на Софийской площади французская компания "Deus Ex Machina" представляет спектакль "Галилео". Всего в течение апреля на фестивале "Французская весна в Украине" киевлян и гостей столицы ждут допремьерные показы свежих кинолент, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления и многие другие проекты.
Мероприятия в рамках «Французской весны в Украине" организует Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, сеть Альянс Франсез в Украине при поддержке Киевской городской государственной администрации.
В КГГА отметили, что в апреле Фестиваль охватит также Днепропетровск, Запорожье, Львов, Одессу, Ровно, Харьков. В этом году к фестивалю присоединятся Бердичев и Ивано-Франковск.
Как сообщал УНН, еще восемь скверов обустроят в Киеве.