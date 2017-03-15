"Французская весна в Украине" откроется в апреле в Киеве

Так, начиная уже с 1 апреля 2017 года на Софийской площади французская компания "Deus Ex Machina" представляет спектакль "Галилео". Всего в течение апреля на фестивале "Французская весна в Украине" киевлян и гостей столицы ждут допремьерные показы свежих кинолент, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления и многие другие проекты.

Мероприятия в рамках «Французской весны в Украине" организует Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, сеть Альянс Франсез в Украине при поддержке Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что в апреле Фестиваль охватит также Днепропетровск, Запорожье, Львов, Одессу, Ровно, Харьков. В этом году к фестивалю присоединятся Бердичев и Ивано-Франковск.

Как сообщал УНН, еще восемь скверов обустроят в Киеве.