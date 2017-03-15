"Французька весна в Україні" відкриється в квітні в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Протягом квітня у столиці триватиме низка подій у рамках 14-ої “Французької весни в Україні”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, починаючи вже з 1 квітня 2017 року на Софійській площі французька компанія “Deus Ex Machina” презентує виставу “Галілео”. Загалом протягом квітня на фестивалі “Французька весна в Україні” киян та гостей столиці чекатимуть допрем’єрні покази свіжих кінострічок, французький короткий метр, концерти, виставки, інтелектуальні обміни, вистави і багато інших проектів.
Заходи у рамках “Французької весни в Україні” організовує Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, мережа Альянс франсез в Україні за підтримки Київської міської державної адміністрації.
В КМДА зазначили, що у квітні Фестиваль охопить також Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Одеса, Рівне, Харків. Цього року до фестивалю приєднаються Бердичів та Івано-Франківськ.
Як повідомляв УНН, ще вісім скверів облаштують в Києві.