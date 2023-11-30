Франция завершит работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале 2024 года

Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией

Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты с Россией на две недели, начиная с 30 ноября, сославшись на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России. Только железнодорожные перевозки через Вайниккалу остаются открытыми.