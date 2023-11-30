Франция завершит работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале 2024 года
Франция намерена завершить работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале следующего года, чтобы наметить поддержку, включая гуманитарную, военную и финансовую помощь.
Украинские войска уничтожили редкий российский ЗРК "Бук-М3" ударом HIMARS
Украинские войска уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в Херсонской области, используя разведданные СБУ для проведения успешного удара HIMARS.
Дочь Путина пытается расширить влияние России на Африку через цифровые проекты – Bloomberg
Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, поддерживает IT-проекты, направленные на укрепление связей России с Африкой, поскольку официальные лица почти из 30 африканских стран встречаются с российскими техническими экспертами в Москве.
Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе
Госпожа министр внутренних дел Литвы Огне Булотайте призывает Интерпол ограничить права России и Беларуси внутри организации, чтобы предотвратить злоупотребления в политических целях. Она озвучила это во время 91-й Генеральной Ассамблеи Интерпола в Вене.
Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией
Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты с Россией на две недели, начиная с 30 ноября, сославшись на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России. Только железнодорожные перевозки через Вайниккалу остаются открытыми.
Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории
Центр национального сопротивления сообщает, что более 100 000 мигрантов из Центральной Азии были доставлены Россией на временно оккупированные территории, что потенциально может изменить демографический ландшафт и мобилизовать их для обмена гражданством.
Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт
15-летний подросток был арестован в Германии по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке после того, как власти получили информацию от иностранной разведки. Подросток находится под стражей, подробности планируемого теракта обсуждаются в чате.
14 израильтян и танцев освободили из 54-дневного плена ХАМАС в Газе
10 израильтян и 4 тайца, удерживаемые хромосомами в Газе в течение 54 дней, были возвращены в Израиль и воссоединятся со своими семьями после медицинского обследования. Освобождение было обеспечено путем обмена пленными на 30 палестинцев.
россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал макаров"
Российская армия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" в Черное море, усилив ракетный потенциал общим залпом из 16 ракет" Калибр", повысив уровень угрозы.
1 декабря словацкие дальнобойщики заблокируют украинский пограничный пункт пропуска
Словацкие дальнобойщики заблокируют пограничный пункт пропуска "вишне-немец-Ужгород" 1 декабря в знак протеста против соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.