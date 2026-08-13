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Франция усиливает охрану лесов после рекордных пожаров этим летом

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Французские власти усиливают контроль за лесами после рекордных пожаров, уничтоживших более 100 тысяч гектаров. Задержаны 420 человек, подозреваемых в возникновении пожаров, в том числе 166 несовершеннолетних.

Франция усиливает охрану лесов после рекордных пожаров этим летом

Французские власти усиливают контроль за природными заповедниками после рекордных лесных пожаров, которые этим летом уничтожили более 100 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

На юге страны жандармы патрулируют лесные районы и ищут незаконные лагеря, где отдыхающие могут разводить костры. По данным полиции, около 90% лесных пожаров во Франции в этом году вызваны деятельностью людей.

В этом году пожары начались особенно рано и были более интенсивными, чем в прошлом, поэтому мы проявляем повышенную бдительность

- заявила капитан полиции Лоррейн Шульц.

В полиции отмечают, что ущерб от пожаров стал самым масштабным во Франции со времен Второй мировой войны. Подразделение жандармерии департамента Вар в этом году уже зарегистрировало 310 правонарушений, связанных с нанесением ущерба окружающей среде и риском возникновения пожаров.

За поджоги задержали сотни людей

По данным Министерства внутренних дел Франции, задержаны 420 человек, которых подозревают в умышленном или непреднамеренном возникновении пожаров. Среди них 166 несовершеннолетних.

В одном из случаев 23-летнего мужчину обвиняют в умышленном возникновении 10 пожаров в течение пяти дней в департаменте Вар. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Для контроля за лесами и побережьем власти все активнее используют дроны. Они помогают выявлять людей, которые разводят костры или жарят на гриле в запрещенных местах.

В то же время критики правительства считают, что внимание к задержаниям может отвлекать от проблем управления лесами и предотвращения пожаров. Эксперты отмечают, что умышленные поджоги составляют лишь небольшую часть случаев. Среди других причин пожаров называют непотушенные окурки, угли от костров и барбекю, неисправные линии электропередачи и небрежность на строительных площадках.

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Степан Гафтко

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