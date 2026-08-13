Франция усиливает охрану лесов после рекордных пожаров этим летом

Решение военного руководства — в Воздушных силах подтвердили «ограничение данных» о количестве выпущенных вражеских ракет

Решение военного руководства — в Воздушных силах подтвердили «ограничение данных» о количестве выпущенных вражеских ракет

Решение военного руководства — в Воздушных силах подтвердили «ограничение данных» о количестве выпущенных вражеских ракет

Решение военного руководства — в Воздушных силах подтвердили «ограничение данных» о количестве выпущенных вражеских ракет