Франция усиливает охрану лесов после рекордных пожаров этим летом
Киев • УНН
Французские власти усиливают контроль за лесами после рекордных пожаров, уничтоживших более 100 тысяч гектаров. Задержаны 420 человек, подозреваемых в возникновении пожаров, в том числе 166 несовершеннолетних.
Французские власти усиливают контроль за природными заповедниками после рекордных лесных пожаров, которые этим летом уничтожили более 100 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
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На юге страны жандармы патрулируют лесные районы и ищут незаконные лагеря, где отдыхающие могут разводить костры. По данным полиции, около 90% лесных пожаров во Франции в этом году вызваны деятельностью людей.
В этом году пожары начались особенно рано и были более интенсивными, чем в прошлом, поэтому мы проявляем повышенную бдительность
В полиции отмечают, что ущерб от пожаров стал самым масштабным во Франции со времен Второй мировой войны. Подразделение жандармерии департамента Вар в этом году уже зарегистрировало 310 правонарушений, связанных с нанесением ущерба окружающей среде и риском возникновения пожаров.
За поджоги задержали сотни людей
По данным Министерства внутренних дел Франции, задержаны 420 человек, которых подозревают в умышленном или непреднамеренном возникновении пожаров. Среди них 166 несовершеннолетних.
В одном из случаев 23-летнего мужчину обвиняют в умышленном возникновении 10 пожаров в течение пяти дней в департаменте Вар. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Для контроля за лесами и побережьем власти все активнее используют дроны. Они помогают выявлять людей, которые разводят костры или жарят на гриле в запрещенных местах.
В то же время критики правительства считают, что внимание к задержаниям может отвлекать от проблем управления лесами и предотвращения пожаров. Эксперты отмечают, что умышленные поджоги составляют лишь небольшую часть случаев. Среди других причин пожаров называют непотушенные окурки, угли от костров и барбекю, неисправные линии электропередачи и небрежность на строительных площадках.
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