Франция создала новую должность – посла по правам ЛГБТК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Правительство Франции создало должность посла для продвижения прав ЛГБТК во всем мире, заявила премьер-министр Элизабет Борн. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Новый посланник будет координировать политику министерства иностранных дел и будет выступать как «голос Франции» в продвижении прав ЛГБТК.
Посол, который будет назначен до конца года, «будет проводить кампанию за повсеместную декриминализацию гомосексуализма и транс-идентичности», – сказала премьер.
Заявления Борн последовали за критикой правительства после того, как один министр сделал комментарии, которые были расценены как стигматизация гомосексуализма и ЛГБТК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского просят легализовать порно и эротику