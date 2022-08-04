Франция создала новую должность – посла по правам ЛГБТК

Детали

Новый посланник будет координировать политику министерства иностранных дел и будет выступать как «голос Франции» в продвижении прав ЛГБТК.

Посол, который будет назначен до конца года, «будет проводить кампанию за повсеместную декриминализацию гомосексуализма и транс-идентичности», – сказала премьер.

Заявления Борн последовали за критикой правительства после того, как один министр сделал комментарии, которые были расценены как стигматизация гомосексуализма и ЛГБТК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского просят легализовать порно и эротику