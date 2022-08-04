Франція створила нову посаду - посла з прав ЛГБТК

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Новий посланник координуватиме політику міністерства закордонних справ і виступатиме як «голос Франції» щодо просування прав ЛГБТК.

Посол, який буде призначений до кінця року, «проводитиме кампанію за повсюдну декриміналізацію гомосексуалізму та транс-ідентичності», - сказала прем'єр.

Заяви Борн послідували за критикою уряду після того, як один міністр зробив коментарі, які були розцінені як стигматизація гомосексуалізму та ЛГБТК.

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