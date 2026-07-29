Франция решила депортировать бывшую руководительницу RT France за пророссийскую пропаганду

Министерство внутренних дел Франции приняло решение о депортации бывшей руководительницы российского пропагандистского телеканала RT France ксении федоровой. Французские власти считают, что ее деятельность угрожает основополагающим интересам государства и общественному порядку, сообщает УНН со ссылкой на Le Monde и Libération.

Детали

Как отмечается, в отношении федоровой выдан приказ о депортации. Она также потеряет вид на жительство во Франции и право работать в стране.

В документе, с которым ознакомилось издание Libération, говорится, что поведение федоровой "наносит ущерб основополагающим интересам государства", а ее пребывание на территории Франции "представляет собой особо серьезную и актуальную угрозу общественному порядку".

Французские власти также считают, что, распространяя прокремлевские нарративы, федорова выступает одним из проводников кампаний дезинформации, которые координирует россия. По оценке МВД Франции, она способствовала распространению дезинформации и дестабилизации, направленных на манипулирование общественным мнением и подрыв доверия граждан, в том числе французов, к государственным институтам.

В окружении префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса подчеркнули, что решение является "суверенным" и фактически лишает федорову вида на жительство и права работать во Франции - говорится в сообщении.

Адвокат федоровой уже заявил, что его клиентка "немедленно" обжалует решение о депортации.

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