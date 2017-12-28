Франция будет работать над освобождением всех украинских заложников - посол

“Дорогие друзья. Дл вас украинцев — это очень важный и особенный день. Поверьте, для нас и для меня это ту же особенный день. Вы, наверное, знаете, а наверное, не знаете о всех усилиях, которые вместе с Президентом Порошенко мы сделали чтобы этот день был возможным. Я хочу от имени Французской Республики и от имени президента Макрона пожелать вам самого лучшего. И я хочу заверить, что мы продолжим работать для того, чтобы все заложники вернулись домой. Также хочу заверить, что мы поддерживаем ваш суверенитет и территориальную целостность Украины”, — заявила она.

Напомним, по словам Президента Украины Петра Порошенко, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель заявили, что будут делать все возможное, чтобы ускорить освобождение украинских заложников.