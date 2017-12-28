Франція працюватиме над звільненням всіх українських заручників – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Франція підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та працюватиме над звільненням всіх українських заручників. Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон у міжнародному аеропорту «Бориспіль», передає кореспондент УНН.
“Дорогі друзі. Для вас українців — це дуже важливий та дуже особливий день. Повірте, для нас і для мене це туж дуже особливий день. Ви, мабуть, знаєте, а мабуть, не знаєте про всі зусилля, які разом з президентом Порошенко ми зробили аби цей день був можливим. Я хочу від імені Французької Республіки та від імені президента Макрона побажати вам найкращого. І я хочу запевнити, що ми продовжимо працювати для того, щоб всі заручники повернулись додому. Також хочу запевнити, що ми підтримуємо ваш суверенітет та територіальну цілісність України”, — заявила вона.
Нагадаємо, за словами Президента України Петра Порошенка, Еммануель Макрон та Ангела Меркель заявили, що робитимуть все можливе, щоб прискорити звільнення українських заручників.