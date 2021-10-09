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Франция стремится отменить смертную казнь в мире, будучи главой Совета ЕС

Франция стремится отменить смертную казнь в мире, будучи главой Совета ЕС

Киев  •  УНН

 • 19371 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Франция начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире в рамках своего будущего председательства в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Париже состоится конференция, на которой будут собраны группы гражданского общества из стран, где применяется или прекращается смертная казнь.

Франция, в первой половине 2022 председательствовать в Совете ЕС, будет работать вместе с другими государствами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров и смертной казни.

Макрон выступал вместе с Робертом Бадинтера, министром юстиции покойного президента Франсуа Миттерана, который руководил отменой смертной казни через парламент Франции в 1981 году.

Франция стала тридцать пятой страной мира, которая запретила смертный приговор. Дальнейшие отмены и моратории с тех пор означают, что большинство стран больше не применяют наказания, хотя несколько крупных государств, включая Китай, Иран и Соединенные Штаты придерживаются его.

Напомним

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Также непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни.

Беларусь остается последней страной в Европе, где разрешена смертная казнь.

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