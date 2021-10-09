Франція прагне скасувати смертну кару у світі, будучи главою Ради ЄС

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У Парижі відбудеться конференція, на якій будуть зібрані групи громадянського суспільства з країн, де застосовується або припиняється смертна кара.

Франція, яка у першій половині 2022 року головуватиме у Раді ЄС, буде працювати разом з іншими державами-членами у відповідності до резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка вимагає від країн щорічно повідомляти про кількість винесених смертних вироків та страти.

Макрон виступав разом з Робертом Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році.

Франція стала 35-ою країною світу, яка заборонила смертний вирок. Подальші скасування та мораторії з тих пір означають, що більшість країн більше не застосовують покарання, хоча кілька великих держав, включаючи Китай, Іран та Сполучені Штати, дотримуються його.

Нагадаємо

Мін'юст США ввів тимчасовий мораторій на смертну кару на федеральному рівні. Також невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився провести референдум про скасування смертної кари.

Білорусь залишається останньою країною в Європі, де дозволена смертна кара.

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