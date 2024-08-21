Франция пожертвует 100 тысяч вакцин странам, пострадавшим от вспышки обезьяньей оспы

Франция передаст 100 тысяч доз вакцины против обезьяньей оспы странам, пострадавшим пострадавшим от вспышки этой вирусной инфекции. Об этом сообщает об этом сообщает Barron's, пишет УНН.

Детали

Как отметил глава французского правительства Габриэль Атталь, вакцины будут переданы через Европейский Союз.

Во Франции не было зарегистрировано ни одного случая обезьяньей оспы, однако, заявил Атталь, для противодействия возможной вспышке в стране действуют 232 пункта вакцинации.

Мы стремимся быть готовыми противостоять всем сценариям и всем рискам, - заверил Габриэль Атталь.

Напомним

По данным CDC, в странах Африканского союза зафиксировано 1200 новых случаев mpox за неделю. С начала года общее количество заражений достигло 18 737, с 541 смертельным случаем.