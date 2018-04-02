Франция попросила Израиль сдержанно реагировать на беспорядки у границы Газы

“Франция напоминает израильским властям об обязанности защищать гражданских лиц и просит их действовать с максимальной сдержанностью. Франция также напоминает о праве палестинцев на мирную демонстрацию”, — указано в сообщении ведомства.

В МИД еще раз подчеркнули важность возобновления переговоров о примирении сторон и необходимость положить конец гуманитарному кризису в секторе Газа. “Это подразумевает завершение блокады и снятие ограничительных мер, а также надежные гарантии безопасности для Израиля”, — добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа.