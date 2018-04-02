Франция попросила Израиль сдержанно реагировать на беспорядки у границы Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Французские власти выразили глубокую обеспокоенность недавними беспорядками на границе сектора Газа и Израиля и попросили власти еврейского государства реагировать на них с максимальной сдержанностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.
“Франция напоминает израильским властям об обязанности защищать гражданских лиц и просит их действовать с максимальной сдержанностью. Франция также напоминает о праве палестинцев на мирную демонстрацию”, — указано в сообщении ведомства.
В МИД еще раз подчеркнули важность возобновления переговоров о примирении сторон и необходимость положить конец гуманитарному кризису в секторе Газа. “Это подразумевает завершение блокады и снятие ограничительных мер, а также надежные гарантии безопасности для Израиля”, — добавили в ведомстве.
Как сообщал УНН, Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа.