Франція попросила Ізраїль стримано реагувати на заворушення біля кордону Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Французька влада висловили глибоку стурбованість недавніми заворушеннями на кордоні сектора Гази та Ізраїлю і попросила владу єврейської держави реагувати на них з максимальною стриманістю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС Франції.
“Франція нагадує ізраїльській владі про обов’язок захищати цивільних осіб та просить їх діяти з максимальною стриманістю. Франція також нагадує про право палестинців на мирну демонстрацію”, — вказано у повідомленні відомства.
У МЗС ще раз наголосили на важливості відновлення переговорів про примирення сторін та необхідність покласти край гуманітарній кризі в секторі Гази. “Це має на увазі завершення блокади та зняття обмежувальних заходів, а також надійні гарантії безпеки для Ізраїлю”, — додали у відомстві.
Як повідомляв УНН, Ізраїль відмовився від незалежного розслідування зіткнень в секторі Газа.