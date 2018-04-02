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Франція попросила Ізраїль стримано реагувати на заворушення біля кордону Гази

Франція попросила Ізраїль стримано реагувати на заворушення біля кордону Гази

Київ • УНН

 • 8064 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Французька влада висловили глибоку стурбованість недавніми заворушеннями на кордоні сектора Гази та Ізраїлю і попросила владу єврейської держави реагувати на них з максимальною стриманістю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС Франції.

“Франція нагадує ізраїльській владі про обов’язок захищати цивільних осіб та просить їх діяти з максимальною стриманістю. Франція також нагадує про право палестинців на мирну демонстрацію”, — вказано у повідомленні відомства.

У МЗС ще раз наголосили на важливості відновлення переговорів про примирення сторін та необхідність покласти край гуманітарній кризі в секторі Гази. “Це має на увазі завершення блокади та зняття обмежувальних заходів, а також надійні гарантії безпеки для Ізраїлю”, — додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, Ізраїль відмовився від незалежного розслідування зіткнень в секторі Газа.

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