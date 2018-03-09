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Франция обсудит с другими странами ЕС влияние новых пошлин США

Франция обсудит с другими странами ЕС влияние новых пошлин США

Киев  •  УНН

 • 9985 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Франция сожалеет о введении США новых пошлин на сталь и алюминий и вместе с другими европейскими странами даст свой ответ на них. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр, информирует УНН.

“Франция сожалеет об объявлении Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий. В торговой войне проигрывают все. Мы будем оценивать с нашими европейскими партнерами последствия для наших отраслей и наши ответы на эти меры”, — написал Ле Мэр в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канады и Мексики в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

Как ранее сообщал УНН, президент США Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия. Евросоюз, Канада и Китай уже заявили о подготовке мер.

Европейский Союз пообещал увеличить тарифы для американских продуктов, включая арахисовое масло, апельсиновый сок и бурбон, а Канада, согласно сообщению глава канадского МИД Христя Фриланд, принимать меры в случае, если Вашингтон введет ввозные пошлины на сталь и алюминий.

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