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Франція обговорить з іншими країнами ЄС вплив нових мит США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Франція шкодує про введення США нових мит на сталь і алюміній і разом з іншими європейськими країнами дасть свою відповідь на них. Про це заявив в п'ятницю міністр економіки і фінансів країни Бруно Ле Мер, інформує УНН.

“Франція жалкує про оголошення Дональдом Трампом мит на сталь і алюміній. У торговельній війні програють усі. Ми будемо оцінювати з нашими європейськими партнерами наслідки для наших галузей і наші відповіді на ці заходи”, — написав Ле Мер в своєму мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

Як раніше повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують мита на імпорт сталі та алюмінію. Євросоюз, Канада та Китай вже заявили про підготовку заходів у відповідь.

Європейський Союз пообіцяв збільшити тарифи для американських продуктів, включаючи арахісове масло, апельсиновий сік та бурбон, а Канада, згідно з повідомленням глава канадського МЗС Христя Фріланд, вживатиме заходів у разі, якщо Вашингтон введе ввізні мита на сталь і алюміній.

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