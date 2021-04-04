Франция наращивает темпы вакцинации населения: уже введено 12 млн доз вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Главный стадион во французском Лионе "Олимпик Лион" открылся как центр массовой вакцинации от коронавируса во время пасхальных выходных, тысячи людей проводят праздник в очереди за инъекциями в других районах страны, сообщает агентство Associated Press, пишет УНН.
Детали
Стадион обеспечил около 200 добровольцев, чтобы помочь медицинскому персоналу с массовой вакцинацией. Власти ожидают, что в течение первых трех дней на стадионе будет проводиться 3 тыс. прививок ежедневно.
Правительство прилагает усилия по активизации кампании вакцинации населения на фоне нового всплеска случаев заражения COVID-19.
Президент Эммануэль Макрон заявил, что "во время вакцинации нет праздников или выходных".
Французские военные объявили, что со вторника откроют семь центров вакцинации для гражданского населения.
Как пишет АР, Франция по-прежнему отстает от Великобритании и Соединенных Штатов по вакцинации, однако ее темпы нарастают. В стране уже введено 12 млн доз вакцин, в том числе почти 1 млн - за последние три дня.
Добавим
Франция сообщила об одном из самых высоких в мире показателей зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 - 96 280 человек и большом количестве подтвержденных случаев в Европе - 4,8 млн.