Франція нарощує темпи вакцинації населення: вже введено 12 млн доз вакцин

Деталі

Стадіон забезпечив близько 200 добровольців, щоб допомогти медичному персоналу з масовою вакцинацією. Влада очікує, що впродовж перших трьох днів на стадіоні проводитиметься 3 тис. щеплень щодня.

Уряд докладає зусиль щодо активізації кампанії вакцинації населення на тлі нового сплеску випадків зараження COVID-19.

Президент Еммануель Макрон заявив, що"під час вакцинації немає свят або вихідних".

Французькі військові оголосили, що з вівторка відкриють сім центрів вакцинації для цивільного населення.

Як пише АР, Франція як і раніше відстає від Великої Британії і Сполучених Штатів щодо вакцинації, проте її темпи наростають. У країні вже введено 12 млн доз вакцин, зокрема майже 1 млн - за останні три дні.

Додамо

Франція повідомила про один з найвищих в світі показників зареєстрованих випадків смерті від COVID-19 - 96 280 осіб і найбільшій кількості підтверджених випадків в Європі - 4,8 млн.