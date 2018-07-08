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Франция и Египет разошлись в версиях крушения самолета EgyptAir над Средиземным морем

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Французское бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) сообщило о том, что вероятной причиной аварии самолета EgyptAir над Средиземным морем в мае 2016 стал пожар. Этот анализ противоречит информации египетских правоохранительных органов о том, что на останках пассажиров лайнера были обнаружены следы взрывчатых веществ, передает УНН со ссылкой на RFi.

В сообщении BEA указывается, что расследование катастрофы самолета А320 авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, показало наиболее вероятной причиной катастрофы пожар на борту. В кабине лайнера начался пожар, который охватил весь самолет и привела к потере контроля над самолетом. В результате самолет упал в Средиземное море, а жертвами катастрофы стали 66 человек, в том числе 15 граждан Франции и 40 египтян.

Что касается версии египетской стороны о том, что причиной катастрофы мог стать теракт, то французские эксперты указали, что не имеют таких данных. При этом в Париже предложили властям в Каире продолжить сотрудничество в расследовании катастрофы самолета. В BEA указали, что не получили от египтян окончательного отчета, в котором подтверждалось бы предположение о срабатывании бомбы на борту. Более того, поскольку дело о гибели людей было передано в египетскую прокуратуру, во французских экспертов нет доступа к элементам конструкции.

В июле 2016 агентство Reuters отмечало, что данные “черного ящика” с А320 свидетельствовали о возникновении пожара на борту. Один из пилотов пытался его ликвидировать.

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