Франция и Египет разошлись в версиях крушения самолета EgyptAir над Средиземным морем

В сообщении BEA указывается, что расследование катастрофы самолета А320 авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, показало наиболее вероятной причиной катастрофы пожар на борту. В кабине лайнера начался пожар, который охватил весь самолет и привела к потере контроля над самолетом. В результате самолет упал в Средиземное море, а жертвами катастрофы стали 66 человек, в том числе 15 граждан Франции и 40 египтян.

Что касается версии египетской стороны о том, что причиной катастрофы мог стать теракт, то французские эксперты указали, что не имеют таких данных. При этом в Париже предложили властям в Каире продолжить сотрудничество в расследовании катастрофы самолета. В BEA указали, что не получили от египтян окончательного отчета, в котором подтверждалось бы предположение о срабатывании бомбы на борту. Более того, поскольку дело о гибели людей было передано в египетскую прокуратуру, во французских экспертов нет доступа к элементам конструкции.

В июле 2016 агентство Reuters отмечало, что данные “черного ящика” с А320 свидетельствовали о возникновении пожара на борту. Один из пилотов пытался его ликвидировать.