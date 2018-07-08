Франція і Єгипет розійшлися у версіях аварії літака EgyptAir над Середземним морем

У повідомленні BEA вказується, що розслідування катастрофи літака А320 авіакомпанії EgyptAir, що летів зі Парижа до Каїра, показало найбільш імовірною причиною катастрофи пожежу на борту. В кабіні лайнера почалася пожежа, яка охопила весь літак і призвела до втрати контролю над літаком. У результаті літак упав у Середземне море, а жертвами катастрофи стали 66 осіб, у тому числі 15 громадян Франції і 40 єгиптян.

Що стосується версії єгипетської сторони про те, що причиною катастрофи міг стати теракт, то французькі експерти вказали, що не мають таких даних. При цьому в Парижі запропонували владі в Каїрі продовжити співпрацю в розслідуванні катастрофи літака. У BEA вказали, що не отримали від єгиптян остаточного звіту, в якому підтверджувалося б припущення про спрацювання бомби на борту. Більш того, оскільки справа про загибель людей було передано в єгипетську прокуратуру, у французьких експертів немає доступу до елементів конструкції.

У липні 2016 року агентство Reuters зазначало, що дані “чорного ящика” з А320 свідчили про виникнення пожежі на борту. Один з пілотів намагався його ліквідувати.