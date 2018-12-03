Фракционные лидеры пропустили половину голосований Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Лидеры трех парламентских фракций приняли участие только в половине голосований Верховной Рады. Об этом сообщается в Комитете избирателей Украины, где проанализировали участие нардепов в голосованиях Рады за четыре года работы парламента, передает УНН.
Из них Вадим Новинский ( “Оппозиционный блок”) принял участие лишь в 8% голосований, пропустив 14 тыс. голосований. В частности, политик не нажимал “за”, “против” или “воздержался” по законах о местных выборах (2831-3), о государственной службе (№2490), о публичных закупках (№3559), о Национальной полиции (№2822), о Государственном бюро расследований (№2114), об создании Высшего антикоррупционного суда (№8497), о Постановлению ВР о признании России государством-агрессором и лишения Януковича звания Президента.
Юлия Тимошенко ( “Батькивщина”) приняла участие в 26% голосований (пропущено 11 тыс. голосований). Политик не принимала участия в голосовании за законы о Государственном бюджете Украины на 2015, 2018 и 2019 годы. Также пропустила голосования за так называемый закон о реинтеграции Донбасса (№7163).
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Олег Ляшко (РПУ) принял участие в 51% голосований, пропустив 7 тыс. голосований. В частности, проигнорировал голосования за законы о государственной службе (№2490) и о Государственном бюро расследований (№2114).
В других глав фракций более высокие показатели голосований, однако также далеки от максимума. Председатель фракции “Самопомощь” Олег Березюк принял участие в 72% голосований, председатель “Народного Фронта” Максим Бурбак - 72%, руководитель фракции БПП Артур Герасимов - 81%.
В КИУ добавляют, что показатели присутствия на заседаниях Рады в лидеров фракций выше, чем показатели их голосований, что свидетельствует о политизированности этого вопроса. Так, по данным письменной регистрации В. Новинский присутствовал на 73% заседаниях Рады за четыре года, Тимошенко - 79%, А. Ляшко - 85%, А. Березюк - 80%, М. Бурбак - 94%, А. Герасимов - 93%.
Напомним, только 217 народных депутатов за четыре года приняли участие хотя бы в половине голосований Совета (нажимали "за", "против" или "воздержался").