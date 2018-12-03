Фракційні лідери пропустили половину голосувань Ради

Із них Вадим Новинський (“Опозиційний блок”) взяв участь лише в 8% голосувань, пропустивши 14 тис. голосувань. Зокрема, політик не натискав “за”, “проти” чи “утримався” щодо законів про місцеві вибори (2831-3), про державну службу (№2490), про публічні закупівлі (№3559), про Національну поліцію (№2822), про Державне бюро розслідувань (№2114), про утворення Вищого антикорупційного суду (№8497), про Постанови ВР щодо визнання Росії державою-агресором та позбавлення В. Януковича звання Президента.

Юлія Тимошенко (“Батьківщина”) взяла участь в 26% голосувань (пропущено 11 тис. голосувань). Політик не брала участі в голосуванні за закони про Державний бюджет України на 2015, 2018 та 2019 роки. Також пропустила голосування за так званий закон про реінтеграцію Донбасу (№7163).



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Олег Ляшко (РПЛ) взяв участь в 51% голосувань, пропустивши 7 тис. голосувань. Зокрема, проігнорував голосування за закони про державну службу (№2490) та про Державне бюро розслідувань (№2114).

В інших голів фракцій вищі показники голосувань, однак також далекі від максимуму. Голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк взяв участь в 72% голосувань, голова "Народного Фронту" Максим Бурбак – 72%, керівник фракції БПП Артур Герасимов – 81%.

У КВУ додають, що показники присутності на засіданнях Ради у лідерів фракцій є вищими, аніж показники їх голосувань, що свідчить про політизованість цього питання. Так, за даними письмової реєстрації В. Новинський був присутній на 73% засіданнях Ради за чотири роки, Ю. Тимошенко – 79%, О. Ляшко – 85%, О. Березюк – 80%, М. Бурбак – 94%, А. Герасимов – 93%.

Нагадаємо, лише 217 народних депутатів за чотири роки взяли участь бодай у половині голосувань Ради (натискали “за”, “проти” чи “утримався”).