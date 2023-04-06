Фотограф потратила 10 дней на выслеживание змей в Намибии

Детали

Группа потратила 10 дней на поиски этих змей в Намибии. Благодаря помощи местного гида группа в конце концов выследила и сфотографировала все шесть видов. К ним относятся гадюка Перингуэя, змея, которая искусно маскируется в песках пустыни Намиб, и карликовая гадюка Намаква, которая является самой маленькой ядовитой змеей в мире.

Для Ишимацу важно не только фотографировать животных, но и знакомить других с обычными повадками этих змей. «Мне не нравится превращать их в нечто более страшное или драматичное, чем они есть на самом деле, - сказала она My Modern Met. - Змеи такие же, как мы - пытаются жить в той среде, в которой они оказались. С помощью своих фотографий я хотела бы помочь людям увидеть змей так же, как многие из нас теперь смотрят на многих из наших некогда хищников, как на волков, львов и тигров: с трепетом, уважением и признанием того, что эти животные имеют такое же право жить своей жизнью, как и мы».

Она также надеется, что люди преодолеют свои страхи и найдут время, чтобы оценить приспособленность этих рептилий. Ишимацу отмечает, что многие люди отреагировали на ее фотографии в пустыне, заявив: «Я больше никогда не ступлю на песок!» Вместо этого она предпочла бы, чтобы люди нашли время, чтобы посмотреть, как эти змеи усердно работают, чтобы выжить в сложных условиях.

Поездка Ишимацу вызвала любовь к Намибии, и она вернется в 2024 году, чтобы провести фототур с The Naturalist Collection.

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Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)