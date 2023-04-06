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Фотограф витратила 10 днів на вистежування змій у Намібії

Фотограф витратила 10 днів на вистежування змій у Намібії

Київ • УНН

 • 6388702 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Як і багато людей, фотограф Маріса Ішимацу колись боялася змій. Але після того, як подруга в коледжі розплющила їй очі на красу цих рептилій, її страх розсіявся і перетворився на творчу пристрасть. Вона почала активно шукати та фотографувати змій більше ніж десять років тому, і її остання пригода привела її до Африки. Там разом із колегою-фотографом Тором Хаконсеном та кількома іншими вона вирушила з місією сфотографувати всі шість видів гадюк, що мешкають у Намібії, пише УНН з посиланням на My Modern Met.

Деталі

Група витратила 10 днів на пошуки цих змій у Намібії. Завдяки допомозі місцевого гіда група врешті-решт вистежила та сфотографувала всі шість видів. До них належать гадюка Перінгуея, змія, яка майстерно маскується в пісках пустелі Наміб, і карликова гадюка Намаква, яка є найменшою отруйною змією у світі.

Для Ішимацу важливо не лише фотографувати тварин, а й знайомити інших зі звичайними звичками цих змій. «Мені не подобається перетворювати їх на щось страшніше чи драматичне, ніж вони є насправді, - сказала вона My Modern Met. - Змії такі самі, як ми - намагаються жити в тому середовищі, у якому вони опинилися. За допомогою своїх фотографій я хотіла би допомогти людям побачити змій так само, як багато хто з нас тепер дивляться на багатьох з наших колись хижаків, як на вовків, левів та тигрів: з трепетом, повагою та визнанням того, що ці тварини мають таке ж право жити своїм життям, як і ми».

Вона також сподівається, що люди перевершать свої страхи та знайдуть час, щоб оцінити пристосованість цих рептилій. Ішимацу зазначає, що багато людей відреагували на її фотографії у пустелі, заявивши: "Я більше ніколи не ступлю на пісок!" Натомість вона воліла б, щоб люди знайшли час, щоб подивитися, як ці змії старанно працюють, щоб вижити у складних умовах.

Поїздка Ішимацу викликала любов до Намібії, і вона повернеться у 2024 році, щоб провести фототур із The Naturalist Collection.

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Допис, поширений Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

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Допис, поширений Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Marisa Ai Ishimatsu (@marisa.ishimatsu.photography)

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