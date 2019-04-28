Фото с друзьями: в Харькове 13-летний парень сорвался с железнодорожного моста

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107466 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110214 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111337 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138023 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114423 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139614 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144903 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130355 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Фото с друзьями: в Харькове 13-летний парень сорвался с железнодорожного моста

Фото с друзьями: в Харькове 13-летний парень сорвался с железнодорожного моста

Киев  •  УНН

 • 12285 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В субботу 13-летнего парня доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести. Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, сообщается, что событие произошло около 19:50 27 апреля в поселке Селекционное Харьковского района.

По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, трое юношей пострадали от электротока из-за попытки сделать селфи на вагоне.

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