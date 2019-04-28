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Фото з друзями: у Харкові 13-річний хлопець зірвався із залізничного моста

Фото з друзями: у Харкові 13-річний хлопець зірвався із залізничного моста

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У суботу 13-річного хлопця доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров'я медики оцінюють як середньої тяжкості. Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківщини.

Так, повідомляється, що подія сталася близько 19:50 27 квітня у селищі Селекційне Харківського району.

За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю.

Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, троє юнаків постраждали від електроструму через спробу зробити селфі на вагоні.

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