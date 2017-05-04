Троє юнаків постраждали від електроструму через спробу зробити селфі на вагоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За останній тиждень троє юнаків постраждало від електроструму через спробу зробити селфі на вагоні, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
Так повідомляється, що вчора, 3 травня, на станції Київ-Дніпровський у Києві два юнаки (брати 18 та 22 років) отримали удари електрострумом, коли залазили на вагони. Одного з братів смертельно травмовано, іншого — госпіталізовано з опіками майже всієї поверхні тіла.
Схожий випадок стався 29 квітня 2017 року на перегоні Бобрик—Бровари. Сімнадцятирічний мешканець міста Бровари виліз на останній вагон поїзда, щоб зробити селфі, та отримав смертельні травми електрострумом.
Як повідомляв УНН, чоловік на Львівщині впав з мосту після ураження струмом.