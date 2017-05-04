Трое юношей пострадали от электротока через попытку сделать Селфи на вагоне

Так сообщается, что вчера, 3 мая, на станции Киев-Днепровский в Киеве два юноши (братья 18 и 22 лет) получили удары током, когда залезали на вагоны. Один из братьев смертельно травмированы, другой - госпитализирован с ожогами почти всей поверхности тела.

Похожий случай произошел 29 апреля 2017 на перегоне Бобрик-Бровары. Семнадцатилетний житель города Бровары взобрался на последний вагон поезда, чтобы сделать Селфи, и получил смертельные травмы электротоком.

Как сообщал УНН, человек на Львовщине упал с моста после поражения током.