Трое юношей пострадали от электротока через попытку сделать Селфи на вагоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За последнюю неделю трое юношей пострадали от электротока через попытку сделать Селфи на вагоне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Так сообщается, что вчера, 3 мая, на станции Киев-Днепровский в Киеве два юноши (братья 18 и 22 лет) получили удары током, когда залезали на вагоны. Один из братьев смертельно травмированы, другой - госпитализирован с ожогами почти всей поверхности тела.
Похожий случай произошел 29 апреля 2017 на перегоне Бобрик-Бровары. Семнадцатилетний житель города Бровары взобрался на последний вагон поезда, чтобы сделать Селфи, и получил смертельные травмы электротоком.
Как сообщал УНН, человек на Львовщине упал с моста после поражения током.