Форвард сборной Ирана попал в сферу интересов "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. “Динамо” заинтересовалось форвардом катарской “Аль-Гарафа” и сборной Ирана по футболу Мехди Тареми, информирует УНН со ссылкой на Telegrapf.rs.
Контракт 26-летнего иранца с его нынешним клубом истекает 30 июня, поэтому сменить прописку футболист сможет на правах свободного агента.
Киевляне далеко не единственный клуб, который заинтересован в услугах Тареми. Также в очередь за форвардом начали следить с конкурентами. Кроме того, боротьбк зп футболиста могут повести: “Брага”, “Хаддерсфилд”, “Црвена Звезда” “, “Персеполис” и неназванные клубы из Испании и Турции.
Отметим, что на родине Мехди Тареми называют “иранским Златаном Ибрагимовичем” из-за похожей манере игры фактурного футболиста, рост которого составляет 187 сантиметров.