Форвард збірної Ірану потрапив до сфери інтересів "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. “Динамо” зацікавилось форвардом катарської “Аль-Гарафа” та збірної Ірану з футболу Мехді Таремі, інформує УНН з посиланням на Telegrapf.rs.
Контракт 26-річного іранця з його нинішнім клубом закінчується 30 червня, а тому змінити прописку футболіст зможе на правах вільного агента.
Кияни далеко не єдиний клуб, який зацікавлений в послугах Таремі. Також в чергу за форвардом розпочали стежити із конкурентами. Крім того, боротьбк зп футболіста можуть повести: “Брага”, “Хаддерсфілд”, “Црвена Звезда”“, “Персеполіс” і неназвані клуби з Іспанії і Туреччини.
Відзначимо, що на батьківщині Мехді Таремі називають “іранським Златаном Ібрагімовичем” через схожою манери гри фактурного футболіста, зріст якого становить 187 сантиметрів.