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Форвард Селезнев продолжил голевую серию в чемпионате Турции

Киев • УНН

 • 14136 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский нападающий Евгений Селезнев забил гол в третьем подряд матче в составе турецкого "Бурсаспором", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Форвард Селезнев продолжил голевую серию в чемпионате Турции

В рамках 18 тура соревнований второго дивизиона турецкого первенства против "Фатих Карагюмрюка" Селезнев отличился на 9 минуте, открыв цифры на табло. Во втором тайме команды обменялись голами и "Бурсаспор" завоевал три зачетные баллы - 2:1.

Примечательно, что ранее украинец отметился двух подряд матчах в конце декабря. Всего на счету Селезнева теперь 8 голов в 17 матчах за "Бурсаспор" в текущем сезоне.

Добавим также, клуб Украинский набрал 30 очков ведет борьбу за повышение в классе - 3 ступень.

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