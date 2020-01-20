Форвард Селезньов продовжив гольову серію в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Український нападник Євген Селезньов забив гол у третьому поспіль матчі в складі турецького "Бурсаспора", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
В рамках 18 туру змагань другого дивізіону турецької першості проти "Фатіх Карагюмрюка" Селезньов відзначився на 9 хвилині, відкривши цифри на табло. У другому таймі команди обмінялися голами і "Бурсаспор" завоював три залікові бали – 2:1.
Примітно, що раніше українець відзначився двох поспіль матчах в кінці грудня. Всього на рахунку Селезньова тепер 8 голів в 17 матчах за "Бурсаспор" в поточному сезоні.
Додамо також, клуб українця набрав 30 очок веде боротьбу за підвищення в класі – 3 сходинка.