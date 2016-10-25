Форму бюллетеня на выборах в ВР предложили упростить

"Принятие законопроекта обеспечит упрощение процесса изготовления избирательных бюллетеней, усовершенствование порядка голосования и механизмов реализации избирательных прав граждан с нарушениями зрения, а также значительную экономию средств Государственного бюджета Украины", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, в настоящее время сведения, которые указываются в избирательном бюллетене для голосования, являются объемными по объему.

Указано, что практика проведения выборов народных депутатов Украины свидетельствует о постоянном увеличении количества субъектов избирательного процесса, размер избирательного бюллетеня уже достигал одного метра, а сам бюллетень был неудобным для голосования избирателями и подсчета голосов. Кроме того, сообщается, что по закону на проведение очередных выборов в ВР расходы на изготовление избирательных бюллетеней и их доставку в окружные избирательные комиссии составят более 167 млн ​​гривен.

В проекте закона предлагается вносить в избирательный бюллетень только название и дату проведения выборов депутатов, обозначение (общегосударственный или одномандатный) избирательного округа, номер одномандатного округа или обозначение, что он зарубежным, номер избирательного участка, а также обозначенные места для печати участковой избирательной комиссии и контурный шаблон для вписывания цифр, составляющих порядковый номер партии или кандидата в депутаты. Вся информация в отношении участников выборов будет размещаться на плакатах, которые будут расположены на избирательном участке и в кабине для голосования.

Кроме того, предлагаемые изменения, как ожидается, позволят решить вопрос изготовления трафаретов для избирательных бюллетеней рельефно-точечным шрифтом (по методу Брайля) для граждан Украины с недостатками зрения.