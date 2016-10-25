Форму бюлетеню на виборах до ВР запропонували спростити
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Верховнй Раді запропонували спростити виготовлення виборчих бюлетенів на виборах народних депутатів. Відповідний законопроект (реєстр. №5306) внесено до парламенту, передає УНН.
"Прийняття законопроекту забезпечить спрощення процесу виготовлення виборчих бюлетенів, удосконалення порядку голосування та механізмів реалізації виборчих прав громадян з вадами зору, а також значну економію коштів Державного бюджету України", - йдеться у пояснювальній записці.
Як зазначається, наразі відомості, що зазначаються у виборчому бюлетені для голосування, є об’ємними за обсягом.
Вказано, що практика проведення виборів народних депутатів України свідчить про постійне збільшення кількості суб’єктів виборчого процесу, розмір виборчого бюлетеня вже досягав одного метра, а сам бюлетень був незручним для голосування виборцями та підрахунку голосів. Крім того, повідомляється, що за законом на проведення чергових виборів до ВР видатки на виготовлення виборчих бюлетенів та їх доставку до окружних виборчих комісій становитимуть понад 167 млн гривень.
У проекті закону пропонується вносити до виборчого бюлетеню тільки назву та дату проведення виборів депутатів, позначення (загальнодержавний чи одномандатний) виборчого округу, номер одномандатного округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, а також позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії та контурний шаблон для вписування цифр, з яких складається порядковий номер партії чи кандидата в депутати. Вся інформація стосовно учасників виборів буде розміщуватися на плакатах, які будуть розташовані на виборчій дільниці та у кабіні для голосування.
Крім того, запропоновані зміни, як очікується, дозволять вирішити питання виготовлення трафаретів для виборчих бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) для громадян України з вадами зору.