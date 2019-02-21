Фонсека сделал обещание перед игрой "Шахтера" в ЛЕ

Наставник рассказал о стратегии на первую игру с немцами и пообещал, что “Шахтер” завтра предстанет в образе храброй и смелой команды.

“До первой игры была отработана определенная стратегия, в которой доминировали все наши футболисты, но, к сожалению, после удаления, оставшись вдесятером, пришлось немного изменить все. Предстоит встреча с сильным соперником. После предыдущей игры мы снова постарались изучить противника, к тому же в нашей игре было много положительных моментов. „Айнтрахт“ в превосходстве, на своем стадионе и с поддержкой болельщиков. Нам просто нужно показывать свою игру. Если „Шахтер“ это сделает, как и всегда, все будет хорошо. Вы увидите храбрую, смелую команду — я постоянно требую этого от футболистов. И тогда все получается ”, - заявил португалец.

Кроме того, по словам тренера, выйти в старте на встречу не смогут Малышев и Бондаренко, ведь оба сейчас не готовы к этому.