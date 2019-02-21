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Фонсека зробив обіцянку перед грою "Шахтаря" в ЛЄ

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Португалець Паулу Фонсека в якості тренера “Шахтаря” відповів на запитання в рамках прес-конференції перед грою у відповідь із “Айнтрахтом”, інформує УНН з посиланням на сайт “гірників”.

Наставник розповів про стратегію на першу гру з німцями та пообіцяв, що “Шахтар” завтра постане в образі хороброї та сміливої команди.

“До першої гри була відпрацьована певна стратегія, в якій домінували всі наші футболісти, але, на жаль, після видалення, залишившись удесятьох, довелося трохи змінити все. Має бути зустріч з найсильнішим суперником. Після попередньої гри ми знову постаралися вивчити противника, до того ж в нашій грі було багато позитивних моментів. „Айнтрахт“ в перевазі, на своєму стадіоні і з підтримкою уболівальників. Нам просто потрібно показувати свою гру. Якщо „Шахтар“ це зробить, як і завжди, все буде добре. Ви побачите хоробру, сміливу команду — я постійно вимагаю цього від футболістів. І тоді все виходить”, — заявив португалець.

Крім того, за словами тренера, вийти у старті на зустріч не зможуть Малишев та Бондаренко, адже обидва на даний момент не готові до цього.

Українські Національні Новини

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