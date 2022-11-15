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Фонд Вадима Столара призывает благотворителей вместе собрать подарки детям ВПЛ ко Дню Святого Николая

Фонд Вадима Столара призывает благотворителей вместе собрать подарки детям ВПЛ ко Дню Святого Николая

Киев • УНН

 • 887351 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара инициировал проект “Огонек детства” с привлечением всех неравнодушных украинцев. Его цель – собрать подарки для детей ВПЛ ко Дню Святого Николая, сообщается на сайте Фонда, пишет УНН.

“Когда нет света по всей стране, то наш внутренний огонь должен гореть, светить и согревать тех, кому наиболее нужно тепло и забота! Именно поэтому мы инициировали проект “Огонек детства”. Но нам нужна помощь людей, которые могут поделиться чем-нибудь, пусть не слишком ценным, но приятным для детей ВПЛ. А мы в свою очередь приложим к сверткам сладости и пришлем по меньшей мере тысячи детей подарки ко Дню Святого Николая. Будем очень рады, если с вашей помощью сможем подарить праздник еще большему количеству малышей!” – отметила волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

В то же время в Фонде конкретизировали, что именно и как будут собирать для подарков детям.

“До конца ноября соберите и отправьте маленькие подарки для детей ВПЛ всех возрастов. Наш волонтерский ящик принимает подарочки: карандаши, краски, раскраски, пазлики, носки всех размеров и любые приятные детские сюрпризы, которые поместятся в небольшую коробочку. Не забудьте также вложить от себя бумажку или открытку с вашими теплыми словами для детей со всей Украины. Получив вашу посылку, мы рассортируем ее, добавим сладостей и отправим хороший подарок ко Дню Святого Николая деткам ВПЛ, о которых мы заботимся. Контакты нашего волонтера от Фонда: Михаил +380973775194. Адрес Новой почты для отправлений: №141, г. Киев. Все отправления, как всегда, за наш счет!” – сообщили в Фонде Вадима Столара.

Волонтеры подчеркнули, что даже во время войны дети должны чувствовать магию праздника и подарков.

“Поэтому приглашаем всех неравнодушных приобщаться и доставлять удовольствия вместе! Знайте, когда по всей стране нет света – огонь наших сердец пылает ярче всего. Давайте раздуем огонек добра для детей ради нашего счастливого будущего!” – резюмируется в сообщении Фонда.

Отметим, что проект “Огонек детства” реализуется в рамках стратегического направления Фонда Вадима Столара по физической и психологической реабилитации пострадавших от войны украинцев, в частности, детей. Ранее усилиями Фонда семьи с детьми, потерявшими отца, уже имели возможность набраться сил и обрести душевное равновесие благодаря проекту “Восстановись”, а дети ВПЛ в Киевской области присоединились к бесплатным тренировкам и приняли участие в футбольном турнире местных команд.

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