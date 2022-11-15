Фонд Вадима Столара закликає благодійників разом зібрати подарунки дітям ВПО до Дня Святого Миколая

“Коли немає світла по всій країні, то наш внутрішній вогонь має палати, світити та зігрівати тих, кому найбільш потрібне тепло та турбота! Саме тому ми ініціювали проєкт “Вогник дитинства”. Але нам потрібна допомога людей, які можуть поділитися чимось, нехай не надто коштовним, але приємним для дітей ВПО. А ми своєю чергою докладемо до пакунків солодощі та надішлемо щонайменше тисячі дітей подарунки до Дня Святого Миколая. Будемо дуже раді, якщо з вашою допомогою зможемо подарувати свято ще більшій кількості малечі!” – зазначила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Водночас у Фонді конкретизували, що саме та у який спосіб збиратимуть для подарунків дітям.

“До кінця листопада зберіть та надішліть маленькі подарунки для дітей ВПО різного віку. Наша волонтерська скринька приймає подаруночки: олівці, фарби, розмальовки, пазлики, шкарпетки всіх розмірів та будь-які приємні дитячі сюрпризи, які помістяться у невелику коробочку. Не забудьте також вкласти від себе папірець чи листівку з вашими теплими словами для діточок зі всієї України. Отримавши вашу посилку, ми розсортуємо її, додамо солодощів та відправимо гарний подарунок до Дня Святого Миколая діткам ВПО, якими ми опікуємось. Контакти нашого волонтера від Фонду: Михайло +380973775194. Адреса Нової пошти для відправлень: №141, м. Київ. Усі відправлення, як завжди, за наш кошт!” – повідомили у Фонді Вадима Столара.

Волонтери підкреслили, що навіть під час війни діти мають відчувати магію свята та подарунків.

“Тому запрошуємо всіх небайдужих долучатися та робити приємності разом! Знайте, коли по всій країні немає світла – вогонь наших сердець палає яскравіше за все. Тож роздмухаймо вогник добра для дітей заради нашого щасливого майбутнього!” – резюмується у повідомленні Фонду.

Зазначимо, що проєкт “Вогник дитинства” реалізується у межах стратегічного напрямку Фонду Вадима Столара з фізичної і психологічної реабілітації постраждалих від війни українців, зокрема дітей. Раніше зусиллями Фонду родини з дітьми, які втратили батька, вже мали змогу набратися сил та віднайти душевну рівновагу завдяки проєкту “Відновись”, а діти ВПО на Київщині долучилися до безплатних тренувань та взяли участь у футбольному турнірі місцевих команд.