Фонд соцстрахования оказал помощь двум семьям умерших от COVID-19 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Две семьи умерших от COVID-19 медиков получили помощь от Фонда социального страхования Украины. Члены каждой семьи получили 210 тысяч 200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия для двух семей медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Члены каждой семьи получили от ФССУ 210 тысяч 200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием. В ближайшее время фондом также будет профинансирована для них одноразовая страховая выплата в размере 1 миллионо 575 тысяч 500 гривен за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении.
Сообщается, что единовременное пособие выплачивается Фондом для семей медицинских и других работников, которые умерли от коронавирусной болезни, инфицирование которой наступило вследствие контакта с инфицированным пациентом, материалами или переносчиками заболеваний при исполнении должностных обязанностей.
Напомним, что в Украине COVID-19 заболело уже более 6,7 тыс. медработников.