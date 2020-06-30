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Фонд соцстрахования оказал помощь двум семьям умерших от COVID-19 медиков

Фонд соцстрахования оказал помощь двум семьям умерших от COVID-19 медиков

Киев  •  УНН

 • 10700 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Две семьи умерших от COVID-19 медиков получили помощь от Фонда социального страхования Украины. Члены каждой семьи получили 210 тысяч 200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия для двух семей медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Члены каждой семьи получили от ФССУ 210 тысяч 200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием. В ближайшее время фондом также будет профинансирована для них одноразовая страховая выплата в размере 1 миллионо 575 тысяч 500 гривен за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Сообщается, что единовременное пособие выплачивается Фондом для семей медицинских и других работников, которые умерли от коронавирусной болезни, инфицирование которой наступило вследствие контакта с инфицированным пациентом, материалами или переносчиками заболеваний при исполнении должностных обязанностей.

Напомним, что в Украине COVID-19 заболело уже более 6,7 тыс. медработников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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