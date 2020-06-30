Фонд соцстрахування надав допомогу двом родинам померлих від COVID-19 медиків

"Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги для двох родин медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Члени кожної сім’ї отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування. У найближчий час Фондом також буде профінансовано для них одноразову страхову виплату у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що одноразова допомога здійснюється Фондом для родин медичних і інших працівників, які померли від коронавірусної хвороби, інфікування якою настало внаслідок контакту з інфікованим пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювань під час виконання посадових обов’язків.

Нагадаємо, що в Україні на COVID-19 захворіло вже понад 6,7 тис. медпрацівників.