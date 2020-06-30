В Україні на COVID-19 захворіло вже понад 6,7 тис. медпрацівників

"За минулу добу захворіло 706 осіб, з них 63 дитини, а також 56 медпрацівників. Було госпіталізовано 192 особи, зафіксовано 12 летальних випадків. При цьому одужало 88 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 44334 особи, з них 3238 дітей, а також 6721 медпрацівник. При цьому загалом одужало 19115 осіб, а летальних випадків 1159", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - понад 700.