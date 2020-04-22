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Фонд Саудовской Аравии согласовал приобретение футбольного клуба АПЛ

Фонд Саудовской Аравии согласовал приобретение футбольного клуба АПЛ

Киев  •  УНН

 • 9266 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Суверенный фонд из Саудовской Аравии согласовал сделку по приобретению футбольного клуба "Ньюкасл" за сумму в 345 млн евро, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и Sky Sports.

Предполагаемое поглощение "Ньюкасл Юнайтед" со стороны PCP Capital Partners близится к завершению после того, как инвесторы из Саудовской Аравии внесли депозит и обменялись контрактами с владельцем клуба Майком Эшли.

Контракты имеют обязательную юридическую силу, а это значит, что единственным аспектом при завершении сделки, станет проверка владельцев и директоров Премьер-лиги.

Отметим, что после проверки документов, остальная сумма в 300 млн фунтов стерлингов будет направлена Эшли, и сделка может быть завершена уже в конце месяца.

Также сообщается, что в связи с приобретением клуба представителями Саудовской Аравии, "Ньюкасл" может получить 200 млн фунтов стерлингов на летнюю трансферную кампанию.

Добавим, что "Ньюкасл" в своей истории выигрывал четыре раза ведущий чемпионат Англии, шесть Кубков, один Суперкубок и один Кубок Интертото.

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