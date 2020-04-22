Фонд Саудовской Аравии согласовал приобретение футбольного клуба АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Суверенный фонд из Саудовской Аравии согласовал сделку по приобретению футбольного клуба "Ньюкасл" за сумму в 345 млн евро, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и Sky Sports.
Предполагаемое поглощение "Ньюкасл Юнайтед" со стороны PCP Capital Partners близится к завершению после того, как инвесторы из Саудовской Аравии внесли депозит и обменялись контрактами с владельцем клуба Майком Эшли.
Контракты имеют обязательную юридическую силу, а это значит, что единственным аспектом при завершении сделки, станет проверка владельцев и директоров Премьер-лиги.
Отметим, что после проверки документов, остальная сумма в 300 млн фунтов стерлингов будет направлена Эшли, и сделка может быть завершена уже в конце месяца.
Также сообщается, что в связи с приобретением клуба представителями Саудовской Аравии, "Ньюкасл" может получить 200 млн фунтов стерлингов на летнюю трансферную кампанию.
Добавим, что "Ньюкасл" в своей истории выигрывал четыре раза ведущий чемпионат Англии, шесть Кубков, один Суперкубок и один Кубок Интертото.