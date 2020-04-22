Фонд Саудівської Аравії погодив придбання футбольного клубу АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Суверенний фонд з Саудівської Аравії погодив угоду з придбання футбольного клубу "Ньюкасл" за суму в 345 млн євро, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail та Sky Sports.
Передбачуване поглинання "Ньюкасл Юнайтед" з боку PCP Capital Partners наближається до завершення після того, як інвестори з Саудівської Аравії внесли депозит і обмінялися контрактами з власником клубу Майком Ешлі.
Контракти мають обов'язкову юридичну силу, а це означає, що єдиним аспектом при завершенні угоди, стане перевірка власників і директорів Прем'єр-ліги.
Зазначимо, що після перевірки документів, решта суми в 300 млн фунтів стерлінгів буде спрямована Ешлі, і угода може бути завершена вже в кінці місяця.
Також повідомляється, що у після придбання клубу представниками Саудівської Аравії, "Ньюкасл" може отримати 200 млн фунтів стерлінгів на літню трансферну кампанію.
Додамо, що "Ньюкасл" в своїй історії вигравав чотири рази провідний чемпіонат Англії, шість Кубків, один Суперкубок та один Кубок Інтертото.