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Фонд поддержки энергетики Украины получил уже 2 млрд евро - Исландия сделала взнос

Киев • УНН

 • 2998 просмотра

МИД Исландии сделало дополнительный взнос в размере 550 тыс. евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий взнос Исландии составил почти 9 млн евро.

Фонд поддержки энергетики Украины получил уже 2 млрд евро - Исландия сделала взнос

Министерство иностранных дел Исландии сделало дополнительный взнос в размере 550 тыс. евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий взнос Исландии составил почти 9 млн евро, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, эти средства помогут закупить необходимое для подготовки Украины к осенне-зимнему периоду энергетическое оборудование.

В целом за время работы Фонда поддержки энергетики Украины в него уже поступили грантовые средства на сумму более 2 млрд евро от 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций

- отметили в Министерстве.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что необеспеченная потребность энергетической отрасли составляет около 650 млн евро.

Евгений Устименко

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