Фонд поддержки энергетики Украины получил уже 2 млрд евро - Исландия сделала взнос
Киев • УНН
МИД Исландии сделало дополнительный взнос в размере 550 тыс. евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий взнос Исландии составил почти 9 млн евро.
Министерство иностранных дел Исландии сделало дополнительный взнос в размере 550 тыс. евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий взнос Исландии составил почти 9 млн евро, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Детали
Как отметили в ведомстве, эти средства помогут закупить необходимое для подготовки Украины к осенне-зимнему периоду энергетическое оборудование.
В целом за время работы Фонда поддержки энергетики Украины в него уже поступили грантовые средства на сумму более 2 млрд евро от 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций
Напомним
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что необеспеченная потребность энергетической отрасли составляет около 650 млн евро.