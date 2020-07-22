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4 марта, 13:25 • 109954 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102542 просмотра

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Фонд Нобеля изменил формат церемонии вручения Нобелевской премии

Фонд Нобеля изменил формат церемонии вручения Нобелевской премии

Киев  •  УНН

 • 29776 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Фонд Нобеля объявил во вторник, 21 июля, что церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре, будет проходить в новом формате из-за ограничений, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Фонда Нобеля.

“В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности в вопросах о том, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут лауреаты из других стран приехать в Швеции и Норвегии”, — говорится в сообщении.

Там же сообщается, что Фонд рассчитывает на то, что, используя новый формат церемонии, ему удастся провести вручение Нобелевской премии даже в случае, если ни один из лауреатов не сможет лично на ней присутствовать.

“Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не смогут лично присутствовать на церемонии”, — подчеркнули в Фонде.

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Отдельно добавляется, что в 2020 году будет отменено традиционный банкет в стокгольмской ратуше. “Во время Нобелевского банкета, а также приема, устраивается днем ​​ранее Фондом Нобеля, Шведской королевской академией наук и Музеем северных стран, более тысячи людей собираются на ограниченном пространстве в закрытом помещении. Поэтому проводить эти мероприятия в 2020 году было бы глупо”, — подчеркнули в Фонд Нобеля.

Ожидается, что имена нобелевских лауреатов 2020 будет назван в период с 5 по 12 октября.

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